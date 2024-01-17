Циципас одолел Томпсона и вышел в третий круг Australian Open

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем Австралии Джорданом Томпсоном (47-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:2, 7:6 (7:4) в пользу греческого спортсмена.
Продолжительность матча составила 3 часа 39 минут. Циципас в этой встрече 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Томпсона пять эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Циципас сыграет с 79-й ракеткой мира французским теннисистом Люкой Ван Ашем. Соревнования в Мельбурне завершатся 28 января.
- 17 января 2024
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