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«Спускайся и скажи мне это в лицо». Джокович вступил в перепалку с болельщиком на матче AO

«Спускайся и скажи мне это в лицо». Джокович вступил в перепалку с болельщиком на матче AO
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вступил в перепалку с болельщиком во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 с австралийским спортсменом Алексеем Попыриным.

Один из зрителей на трибунах арены Рода Лэйвера выкрикнул что-то оскорбительное в адрес Джоковича. Сербский теннисист подошёл к трибунам и обратился к болельщику.

«Ты хочешь спуститься сюда? Давай, спускайся и скажи мне это в лицо», — сказал Джокович.

Сейчас в матче Джоковича с Попыриным идёт четвёртый сет. Сербский спортсмен ведёт по сетам со счётом 2-1. Победитель этого противостояния сыграет в следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри.

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