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Циципас: Джоковичу нужно однажды проснуться и стать менее эгоистичным

Циципас: Джоковичу нужно однажды проснуться и стать менее эгоистичным
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Седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над представителем Австралии Джорданом Томпсоном во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 высказался о том, как можно выиграть турнир.

«Да, я дважды доходил до финалов „Большого шлема“. Что нужно, чтобы преодолеть этот рубеж? Цифры не лгут. Джокович побеждал здесь 12 раз. Он очень эгоистичный человек. Думаю, ему просто нужно однажды проснуться и стать менее эгоистичным. Делиться значит заботиться об атмосфере в туре. Есть два сценария. Кто-то должен победить Новака, но не я. Или это должен быть я. Мы найдём способ», — сказал Циципас после матча.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Циципас сыграет с 79-й ракеткой мира французским теннисистом Люкой Ван Ашем.

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