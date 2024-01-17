Джокович обыграл Попырина и вышел в третий круг Australian Open

Сегодня, 17 января, состоялся матч второго раунда турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Теннисист из Австралии Алексей Попырин встретился на корте с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Матч завершился в пользу Джоковича со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 3 часа 11 минут. Теннисистам потребовалось сыграть четыре сета, чтобы выявить победителя. За время игры первый номер посева Новак Джокович не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил 11 подач навылет. Попырин подал 17 эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Сербский теннисист реализовал 3 брейк-пойнта из 11.

Напомним, ранее спортсмены встречались один раз на корте в 2019 году на турнире в Токио (Япония). Там сербский теннисист также одержал победу.

В третьем круге Australian Open Джокович встретится с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины. 24-летний аргентинец за свою карьеру участвовал в трёх турнирах «Большого шлема», но в каждом из них проигрывал на первом круге.