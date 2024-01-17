Джокович — о конфликте с фанатом: ему не хватило смелости спуститься и сказать всё в лицо

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о конфликте с болельщиком в матче второго круга Australian Open с Алексеем Попыриным. Во время встречи Джокович услышал какой-то выкрик с трибун, подошёл к ним и обратился к кричавшему человеку с призывом спуститься и высказать всё в лицо.

«Вы не хотите знать, что я говорил тем людям. Мне там всякое на корте говорили, особенно из того угла и из соседнего. Бо́льшую часть матча я терпел, но в какой-то момент меня это достало, и я спросил его, не хочет ли он спуститься и высказать всё мне в лицо.

К сожалению, у него не нашлось смелости спуститься. Если ты такой смелый, такой жёсткий мужик, подойди и скажи мне в лицо! И мы поговорим.

А он издалека извинился, и всё.

Конечно, меня это разозлило и расстроило. Я не хочу попадать в такие ситуации, но это надо принять. Но я не терплю, если кто-то переходит черту. Это и случилось. Они выпили пару бокалов, думаю, это повлияло на их поведение.

Это нормально. Люди платят деньги за билеты, они хотят увидеть шоу, повеселиться. Им это не запрещается. Я никого не просил уйти, не просил судью на вышке кого-то выгнать. Я бы не стал так делать, потому что человек заплатил за билет и имеет право быть здесь и говорить, что ему вздумается.

Но если кто-то переходит черту, я этого так не оставлю. Как было с этим парнем, я попросил его подойти ко мне и сказать, что он говорил, как он меня оскорблял. Но он не захотел подходить», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Отметим, матч с австралийцем завершился в пользу Джоковича со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. В третьем круге Australian Open Джокович встретится с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.