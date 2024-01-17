Australian Open — 2024, мужчины: результаты матчей 17 января

Сегодня, 17 января, в Мельбурне завершился четвёртый соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. Australian Open – 2024, мужчины. Некоторые результаты четвёртого игрового дня
Янник Синнер (Италия, 4) – Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) – 6:4, 6:4, 6:4.
Алекс де Минор (Австралия, 10) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:3, 6:0, 6:3.
Флавио Коболли (Италия, Q) – Павел Котов (Россия) – 7:5, 3:6, 7:5, 6:2.
Карен Хачанов (Россия, 15) – Александр Ковачевич (США, Q) – 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
Тейлор Фритц (США, 12) – Юго Гастон (Франция, LL) – 6:0, 6:3, 6:1.
Стефанос Циципас (Греция, 7) – Джордан Томпсон (Австралия) – 4:6, 7:6 (8:6), 6:2, 7:6 (7:4).
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Кристофер Юбэнкс (США) – 6:4, 6:4 6:4.
Новак Джокович (Сербия, 1) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.