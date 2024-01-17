Australian Open — 2024, мужчины: результаты матчей 17 января

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Сегодня, 17 января, в Мельбурне завершился четвёртый соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Australian Open – 2024, мужчины. Некоторые результаты четвёртого игрового дня

Янник Синнер (Италия, 4) – Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) – 6:4, 6:4, 6:4.

Алекс де Минор (Австралия, 10) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:3, 6:0, 6:3.

Флавио Коболли (Италия, Q) – Павел Котов (Россия) – 7:5, 3:6, 7:5, 6:2.

Карен Хачанов (Россия, 15) – Александр Ковачевич (США, Q) – 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Тейлор Фритц (США, 12) – Юго Гастон (Франция, LL) – 6:0, 6:3, 6:1.

Стефанос Циципас (Греция, 7) – Джордан Томпсон (Австралия) – 4:6, 7:6 (8:6), 6:2, 7:6 (7:4).

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Кристофер Юбэнкс (США) – 6:4, 6:4 6:4.

Новак Джокович (Сербия, 1) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.