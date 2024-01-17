За чем следить 18 января на кортах Мельбурна.

5 топ-матчей четверга в теннисе: Калинская, Медведев и Касаткина бьются за третий круг AO

Посмотреть все события 18 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Аранча Рус (Нидерланды) — Анна Калинская (Россия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: состоится ли российское дерби в третьем круге АО?

Анна Калинская впервые в карьере сумела пробиться во второй круг Australian Open. Теперь, чтобы шагнуть ещё дальше, ей необходимо справиться с голландкой Аранчей Рус. Девушки ранее дважды встречались на уровне ITF и обменялись победами. Анна была сильнее на 100К в Илкли, а Аранча — на 80К в Пуатье. Та, которая выиграет новый матч, дальше сыграет с кем-то из пары Слоан Стивенс — Дарья Касаткина.

🎾 5:00*: Слоан Стивенс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли первая ракетка России с чемпионкой ТБШ?

Первая ракетка России Дарья Касаткина успешно стартовала на Australian Open — 2024, победив в первом круге американку Питон Стирнс. Теперь ей предстоит ещё одна встреча с представительницей США — чемпионкой US Open — 2017 Слоан Стивенс. Теннисистки ранее играли четыре раза, и счёт — 3-1 в пользу американки. Слоан была сильнее в Чарльстоне-2016, на «Ролан Гаррос» — 2018 и в Парме-2021. Дарья сумела размочить счёт в Индиан-Уэллсе-2018. Победительница нового матча дальше встретится с кем-то из пары Аранча Рус — Анна Калинская.

🎾 5:30*: Лоренцо Сонего (Италия) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли реванш Алькарас за поражение в Цинциннати-2021?

Двукратный победитель «Шлемов» Карлос Алькарас продолжает гонку за третьим большим титулом и званием первой ракетки мира. Следующим соперником 20-летнего испанца на АО-2024 будет Лоренцо Сонего, с которым у него отрицательный баланс встреч. В их единственном матче на «Мастерсе» в Цинциннати-2021 сильнее оказался как раз итальянец. Сумеет ли Карлос взять реванш? В следующем круге будущий победитель сыграет с кем-то из пары Сумит Нагал — Цзюнчэн Шан.

🎾 11:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Анна Блинкова (Россия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: даст ли бой Блинкова финалистке Australian Open — 2023 Елене Рыбакиной?

Россиянка Анна Блинкова во втором круге Australian Open сразится с прошлогодней финалисткой Еленой Рыбакиной. Девушки на уровне WTA раньше не пересекались, а на турнире ITF 100K в Санкт-Петербурге-2017 сильнее оказалась Блинкова. Победительница нового матча встретится в третьем круге с кем-то из пары Татьяна Мария — Ясмине Паолини.

🎾 12:30*: Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Медведев победную серию с Руусувуори?

Даниил Медведев дважды был финалистом Australian Open и сейчас пытается третий раз пробиться в решающий матч турнира. Соперником по второму кругу российского теннисиста стал финн Эмиль Руусувуори. Ранее теннисисты играли дважды, и оба раза сильнее был Даниил — в Астане-2022 и Риме-2023. Победитель нового матча далее встретится в третьем круге с кем-то из пары Феликс Оже-Альяссим — Уго Гренье.