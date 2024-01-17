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Теннисные матчи четверга 18 января 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

5 топ-матчей четверга в теннисе: Калинская, Медведев и Касаткина бьются за третий круг AO
Даниил Сальников
Теннисные матчи четверга 18 января 2024
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За чем следить 18 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Аранча Рус (Нидерланды) — Анна Калинская (Россия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Аранча Рус
45
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Интрига: состоится ли российское дерби в третьем круге АО?

Анна Калинская впервые в карьере сумела пробиться во второй круг Australian Open. Теперь, чтобы шагнуть ещё дальше, ей необходимо справиться с голландкой Аранчей Рус. Девушки ранее дважды встречались на уровне ITF и обменялись победами. Анна была сильнее на 100К в Илкли, а Аранча — на 80К в Пуатье. Та, которая выиграет новый матч, дальше сыграет с кем-то из пары Слоан Стивенс — Дарья Касаткина.

Анна впервые в карьере прошла во второй круг АО:
Калинская прошла американку на Australian Open! Медведев, Мирра и Хачанов тоже победили
Live
Калинская прошла американку на Australian Open! Медведев, Мирра и Хачанов тоже победили

🎾 5:00*: Слоан Стивенс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 05:00 МСК
Слоан Стивенс
44
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: справится ли первая ракетка России с чемпионкой ТБШ?

Первая ракетка России Дарья Касаткина успешно стартовала на Australian Open — 2024, победив в первом круге американку Питон Стирнс. Теперь ей предстоит ещё одна встреча с представительницей США — чемпионкой US Open — 2017 Слоан Стивенс. Теннисистки ранее играли четыре раза, и счёт — 3-1 в пользу американки. Слоан была сильнее в Чарльстоне-2016, на «Ролан Гаррос» — 2018 и в Парме-2021. Дарья сумела размочить счёт в Индиан-Уэллсе-2018. Победительница нового матча дальше встретится с кем-то из пары Аранча Рус — Анна Калинская.

Дарья успешно начала сезон, дойдя до финала Аделаиды:
Касаткина проиграла Остапенко финал Аделаиды. Хотя Дарья до этого отдыхала два дня
Касаткина проиграла Остапенко финал Аделаиды. Хотя Дарья до этого отдыхала два дня

🎾 5:30*: Лоренцо Сонего (Италия) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 05:30 МСК
Лоренцо Сонего
46
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Интрига: возьмёт ли реванш Алькарас за поражение в Цинциннати-2021?

Двукратный победитель «Шлемов» Карлос Алькарас продолжает гонку за третьим большим титулом и званием первой ракетки мира. Следующим соперником 20-летнего испанца на АО-2024 будет Лоренцо Сонего, с которым у него отрицательный баланс встреч. В их единственном матче на «Мастерсе» в Цинциннати-2021 сильнее оказался как раз итальянец. Сумеет ли Карлос взять реванш? В следующем круге будущий победитель сыграет с кем-то из пары Сумит Нагал — Цзюнчэн Шан.

Алькарас продолжает гонку за званием первой ракетки мира:
Кому достанется титул и лидерство в рейтинге? 10 причин следить за Australian Open — 2024
Кому достанется титул и лидерство в рейтинге? 10 причин следить за Australian Open — 2024

🎾 11:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Анна Блинкова (Россия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 11:00 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
57
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: даст ли бой Блинкова финалистке Australian Open — 2023 Елене Рыбакиной?

Россиянка Анна Блинкова во втором круге Australian Open сразится с прошлогодней финалисткой Еленой Рыбакиной. Девушки на уровне WTA раньше не пересекались, а на турнире ITF 100K в Санкт-Петербурге-2017 сильнее оказалась Блинкова. Победительница нового матча встретится в третьем круге с кем-то из пары Татьяна Мария — Ясмине Паолини.

Елена успешно начала защиту прошлогодних очков:
Рыбакина одолела грозную чешку на Australian Open и теперь сразится с россиянкой
Рыбакина одолела грозную чешку на Australian Open и теперь сразится с россиянкой

🎾 12:30*: Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 12:30 МСК
Эмиль Руусувуори
53
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: продолжит ли Медведев победную серию с Руусувуори?

Даниил Медведев дважды был финалистом Australian Open и сейчас пытается третий раз пробиться в решающий матч турнира. Соперником по второму кругу российского теннисиста стал финн Эмиль Руусувуори. Ранее теннисисты играли дважды, и оба раза сильнее был Даниил — в Астане-2022 и Риме-2023. Победитель нового матча далее встретится в третьем круге с кем-то из пары Феликс Оже-Альяссим — Уго Гренье.

Даниилу пришлось непросто в первом матче турнира:
«Я же не прошу пива!» Медведев в жару поспорил с судьёй из-за воды на Australian Open
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«Я же не прошу пива!» Медведев в жару поспорил с судьёй из-за воды на Australian Open
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