Арина Соболенко раскрыла причину разгромного поражения от Рыбакиной в Брисбене

Победительница Открытого чемпионата Австралии – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проанализировала поражение (0:6, 3:6) от Елены Рыбакиной в финале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). Этот турнир был подготовительным для Соболенко перед защитой титула в Мельбурне.

«У меня было определённое состояние перед матчем, я его немножко проигнорировала, надо было сказать об этом команде и немножко по-другому провести разминку, чтобы на корте чувствовать себя более заряженной. Но есть как есть. Да и плюс Лена отыграла невероятный матч. Она мне даже не дала шанса зацепиться и побороться с тем состоянием, которое у меня было. Я сделала вывод, что нельзя игнорировать своё состояние. Это и так понятно, мы с командой открыто общаемся, они всё про меня знают, но в тот момент я подумала, что вроде всё нормально.

Что это было за состояние? Ну давайте не будем углубляться в подробности», — сказала Соболенко телеграм-каналу «Гейм Сет Макс».