Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 18 января

Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 18 января
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 января, пройдёт пятый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 по теннису у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Australian Open – 2024, мужчины. Расписание некоторых матчей пятого игрового дня:

Александр Зверев (Германия, 6) – Лукаш Клейн (Словакия, Q) – Джон Кейн Арена – начало матча чуть позднее 3:00 мск.
Каспер Рууд (Норвегия, 11) – Макс Пёрселл (Австралия) – Маргарет Корт Арена – начало матча в 4:00 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 2) – Лоренцо Сонего (Италия) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 5:30 мск.
Хольгер Руне (Дания, 8) – Артур Казо (Франция, WC) – Маргарет Корт Арена – начало матча чуть позднее 11:00 мск.
Даниил Медведев (Россия, 3) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее в 12:30 мск.

Материалы по теме
Калинская бьётся за место в третьем круге! Болеем ещё за Медведева и Касаткину. LIVE!
Live
Калинская бьётся за место в третьем круге! Болеем ещё за Медведева и Касаткину. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android