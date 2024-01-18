Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 18 января

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Сегодня, 18 января, пройдёт пятый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 по теннису у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Australian Open – 2024, мужчины. Расписание некоторых матчей пятого игрового дня:

Александр Зверев (Германия, 6) – Лукаш Клейн (Словакия, Q) – Джон Кейн Арена – начало матча чуть позднее 3:00 мск.

Каспер Рууд (Норвегия, 11) – Макс Пёрселл (Австралия) – Маргарет Корт Арена – начало матча в 4:00 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Лоренцо Сонего (Италия) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 5:30 мск.

Хольгер Руне (Дания, 8) – Артур Казо (Франция, WC) – Маргарет Корт Арена – начало матча чуть позднее 11:00 мск.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее в 12:30 мск.