Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«До сих пор потряхивает». Бюрель — о победе над Пегулой на Australian Open

«До сих пор потряхивает». Бюрель — о победе над Пегулой на Australian Open
Комментарии

51-я ракетка мира французская теннисистка Клара Бюрель прокомментировала победу над пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу француженки.

«Сейчас я ещё этого не осознаю. Меня до сих пор потряхивает. Перед глазами стоит тот матч-пойнт, последний удар. Но я невероятно рада. Это был хороший матч. Я просто очень рада, что матч завершился. Просто стараюсь насладиться моментом», — сказала Бюрель после матча.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Бюрель сыграет с соотечественницей Осеан Доден, занимающей 95-е место в мировом рейтинге. Женский турнир в Мельбурне завершится 27 января.

Материалы по теме
Пегула проиграла 51-й ракетке мира во втором круге Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android