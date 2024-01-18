«До сих пор потряхивает». Бюрель — о победе над Пегулой на Australian Open

51-я ракетка мира французская теннисистка Клара Бюрель прокомментировала победу над пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу француженки.

«Сейчас я ещё этого не осознаю. Меня до сих пор потряхивает. Перед глазами стоит тот матч-пойнт, последний удар. Но я невероятно рада. Это был хороший матч. Я просто очень рада, что матч завершился. Просто стараюсь насладиться моментом», — сказала Бюрель после матча.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Бюрель сыграет с соотечественницей Осеан Доден, занимающей 95-е место в мировом рейтинге. Женский турнир в Мельбурне завершится 27 января.