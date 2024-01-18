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Кафельников назвал катастрофой вылет всех сеяных российских теннисисток с Australian Open

Кафельников назвал катастрофой вылет всех сеяных российских теннисисток с Australian Open
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о вылете всех сеяных спортсменок из России с Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Первая четвёрка (по рейтингу WTA) наших девочек не прошла барьер второго круга на чемпионате Австралии! Катастрофа», — написал Кафельников в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, свой путь на турнире продолжают лишь несеяные российские теннисистки Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Мирра Андреева, Анастасия Захарова, Анна Калинская и Анна Блинкова.

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