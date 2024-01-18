Пять лучших теннисисток России не смогли пробиться в третий круг Australian Open

Все топ-5 российских теннисисток не смогли пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне.

Сегодня, 18 января, первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, проиграла американке Слоан Стивенс в матче второго круга соревнований. В первом круге Australian Open вылетели ещё четыре сеяные россиянки: Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Таким образом, на турнире в Мельбурне не осталось сеяных спортсменок из России.

Свой путь на Открытом чемпионате Австралии — 2024 продолжают российские теннисистки Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Мирра Андреева, Анастасия Захарова, Анна Калинская и Анна Блинкова.