Свитолина уверенно обыграла Томову и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 23-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову (70-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу украинской спортсменки.
Матч продлился 1 час 5 минут. Свитолина один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Томовой один эйс, две двойные ошибки и два брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге соревнований в Мельбурне Элина Свитолина сыграет с победительницей противостояния Катержина Синякова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.
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