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Свитолина уверенно обыграла Томову и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Свитолина уверенно обыграла Томову и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 23-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову (70-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу украинской спортсменки.

Матч продлился 1 час 5 минут. Свитолина один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Томовой один эйс, две двойные ошибки и два брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге соревнований в Мельбурне Элина Свитолина сыграет с победительницей противостояния Катержина Синякова (Чехия) — Виктория Голубич (Швейцария). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 10:45 МСК
Элина Свитолина
23
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Виктория Томова
70
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
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