Аванесян/Шиманович переиграли Коллинз/Киченок в матче 1/32 финала парного разряда АО

Российско-белорусский дуэт Элина Аванесян/Ирина Шиманович одержал волевую победу над парой Даниэль Коллинз (США)/Надежда Киченок (Украина) в матче 1/32 финала женского парного разряда Аustralian Оpen (2:6, 6:4, 6:1).

Матч продлился 1 час 50 минут. Аванесян и Шиманович один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Коллинз и Киченок также один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде российско-белорусский дуэт сыграет с Кристиной Букшей (Испания) и Александрой Пановой (Россия).