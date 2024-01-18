Аванесян/Шиманович переиграли Коллинз/Киченок в матче 1/32 финала парного разряда АО
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Российско-белорусский дуэт Элина Аванесян/Ирина Шиманович одержал волевую победу над парой Даниэль Коллинз (США)/Надежда Киченок (Украина) в матче 1/32 финала женского парного разряда Аustralian Оpen (2:6, 6:4, 6:1).
Матч продлился 1 час 50 минут. Аванесян и Шиманович один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Коллинз и Киченок также один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
18 января 2024, четверг. 10:40 МСК
Элина Аванесян
Ирина Шиманович
Э. Аванесян И. Шиманович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|1
Даниэль Коллинз
Надежда Киченок
Д. Коллинз Н. Киченок
В следующем раунде российско-белорусский дуэт сыграет с Кристиной Букшей (Испания) и Александрой Пановой (Россия).
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