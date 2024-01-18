Димитров обыграл Коккинакиса и вышел в третий круг Australian Open — 2024
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 13-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом (80-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 4:6, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.
Матч продлился 3 часа 29 минут. Димитров в этой игре восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Коккинакиса 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Димитров встретится с 69-й ракеткой мира португальским теннисистом Нуну Боргесом. Соревнования в Мельбурне завершатся 28 января.
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