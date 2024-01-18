Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Димитров обыграл Коккинакиса и вышел в третий круг Australian Open — 2024

Димитров обыграл Коккинакиса и вышел в третий круг Australian Open — 2024
Комментарии

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 13-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом (80-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 4:6, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.

Матч продлился 3 часа 29 минут. Димитров в этой игре восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Коккинакиса 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 Димитров встретится с 69-й ракеткой мира португальским теннисистом Нуну Боргесом. Соревнования в Мельбурне завершатся 28 января.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 10:50 МСК
Григор Димитров
13
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 6
3 		2 6 4
             
Танаси Коккинакис
80
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android