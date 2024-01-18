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Украинка Ястремская не пожала руку Грачёвой после победы во втором круге Australian Open

Украинка Ястремская не пожала руку Грачёвой после победы во втором круге Australian Open
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96-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не пожала руку Варваре Грачёвой (39-я в рейтинге WTA), которая уже второй сезон выступает за сборную Франции. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу украинки.

По окончании матча второго круга Australian Open — 2024 вместо традиционного рукопожатия Ястремская предложила Грачёвой стукнуться ракетками.

Фото: скриншот обзора матча на ютуб-канале Eurosport

Напомним, Варвара Грачёва завершила процесс получения французского гражданства в июне прошлого года. Спортсменка проживает и тренируется во Франции с 2016 года.

После получения французского паспорта она стала второй ракеткой Франции после 30-летней Каролин Гарсии (19-я ракетка мира). До смены спортивного гражданства Грачёва была шестой ракеткой России.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 13:05 МСК
Варвара Грачёва
39
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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