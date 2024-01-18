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Даниил Медведев пробился в 3-й круг Australian Open, отыгравшись с 0:2 по сетам

Даниил Медведев пробился в 3-й круг Australian Open, отыгравшись с 0:2 по сетам
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с трудом пробился в третий круг Открытого чемпионате Австралии – 2024.

В матче второго раунда Медведев (3) встречался с 53-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Невероятный по накалу поединок завершился со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 4 часа и 21 минуту, теннисисты завершили матч в 03:40 утра по местному времени.

Медведев в рамках встречи 23 раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Руусувуори один эйс, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Отметим, что в прошлом сезоне Медведев неудачно провёл Australian Open. Даниил потерпел поражение от американца Себастьяна Корды в третьем раунде.

Australian Open (м). 2-й круг
18 января 2024, четверг. 15:15 МСК
Эмиль Руусувуори
53
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 1 0
3 		6 1 6 7 7 6
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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