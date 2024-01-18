Ольховский: радует, что в игре с Руусувори Медведев вылез из того, что сам себе устроил

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский отреагировал на победу Даниила Медведева в пяти сетах над финном Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионате Австралии – 2024.

«В первых двух сетах было просто неимоверное количество ошибок, всё время обращение в сторону тренера, дескать — непонятно, что происходит. В конце концов мы начали более или менее видеть того Даню, которого привыкли видеть. Четвёртый был на бровях, но Медведев неплохо играл. Пятый сет уже был без шансов для Руусувори.

Радует, что Даня вылез из того, что сам себе устроил. Руусувори сейчас играет неплохо, но по большому счёту он не представляет опасности для Медведева. В основном Даня ошибался сам. Главное, что на характере переборол себя и сумел сломить ситуацию. Молодчина! Надеюсь, следующие матчи будет начинать увереннее.

Это то же самое, как Рублёв в первом матче. Пройдя такие матчи, с одной стороны ты устаёшь, а с другой — ты получаешь уверенность в своих силах. Да, игра была не на 100%, но победа, когда у тебя многое не получается говорит об уровне и это даёт наибольшую уверенность», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.