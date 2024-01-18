Медведев уступает лишь Джоковичу и Надалю по числу побед на Australian Open с 2017 года

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одержал 23-ю победу на Открытом чемпионате Австралии в карьере.

Напомним, в матче второго раунда австралийского мэйджора Медведев (3) встречался с 53-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Невероятный по накалу поединок завершился со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу россиянина.

Медведев принимает участие в Australian Open с 2017 года. Если отсчитывать с 2017-го, то Медведев занимает третье место по числу побед на данном мэйджоре (27). Он делит это место с греком Стефаносом Циципасом. Больше выигранных матчей только у серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля (по 32).