Матч Медведева с Руусувуори на AO-2024 стал третьим в истории ТБШ по позднему завершению

Матч чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге Australian Open – 2024 стал третьим самым поздним по завершению поединком в истории турниров «Большого шлема». Он завершился в 03:39 утра (Мельбурн).

Напомним, Медведев (3) встречался с 53-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Невероятный по накалу поединок завершился со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу россиянина.

Рекорд по самому позднему финишу матчей в истории турниров «Большого шлема» принадлежит поединку австралийца Ллейтона Хьюитта с киприотом Маркосом Багдатисом в третьем круге Australian Open – 2008. Тогда Хьюитт и Багдатис играли до 04:33 утра.