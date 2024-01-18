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Видео: Медведева рассмешила реакция тренера на его победу в тяжёлом матче с Руусувуори

Жиль Сервара, многолетний тренер чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, забавно отреагировал на выход подопечного в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2024.

После реализованного матчбола Медведев обратил внимание на реакцию Жиля и улыбнулся, момент зафиксировала камера и перевела внимание на тренера.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis (описываемый момент начинается в 03:09). Права на него принадлежат Tennis Australia

Напомним, в матче второго раунда австралийского мэйджора Медведев (3) встречался с 53-й ракеткой мира, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Невероятный по накалу поединок завершился со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 в пользу россиянина.