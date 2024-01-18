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Australian Open — 2024, мужчины: результаты матчей 18 января

Australian Open — 2024, мужчины: результаты матчей 18 января
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Сегодня, 18 января, в Мельбурне завершился пятый соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Australian Open – 2024, мужчины. Некоторые результаты пятого игрового дня

Александр Зверев (Германия, 6) – Лукаш Клейн (Словакия, Q) – 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:7).
Каспер Рууд (Норвегия, 11) – Макс Пёрселл (Австралия) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 7:6 (7:10).
Карлос Алькарас (Испания, 2) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:3).
Артур Казо (Франция, WC) – Хольгер Руне (Дания, 8) – 7:6 (7:4), 6:4, 4:6, 6:3.
Даниил Медведев (Россия, 3) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

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