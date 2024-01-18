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«До сих пор не могу поверить». Португальский журналист – о сенсационной победе Блинковой

«До сих пор не могу поверить». Португальский журналист – о сенсационной победе Блинковой
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Известный португальский журналист Жозе Моргадо эмоционально высказался о сенсационной победе 57-й ракетки мира, 25-летней россиянки Анны Блинковой во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Напомним, Блинкова со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) обыграла чемпионку Уимблдона-2022, третью ракетку мира, представительницу Казахстана Елену Рыбакину (3). Важно отметить, что спортсменки провели самый длинный тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

«До сих пор не могу поверить в то, что мы увидели», — написала Моргадо в своих социальных сетях.

В третьем круге соревнований в Мельбурне Блинкова сыграет с итальянской спортсменкой Ясмине Паолини (31-я ракетка мира).

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