Новак Джокович — Томас Этчеверри: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Сегодня, 19 января, первая ракетка мира Новак Джокович сыграет с 32-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри в третьем круге теннисного турнира Australian Open – 2024.

Встреча начнётся примерно в 9:45 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны. В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.

По ходу турнира Джокович уже прошёл Дино Прижмича (6:2, 6:7, 6:3, 6:4) и Алексея Попырина (6:3, 4:6, 7:6, 6:3). Этчеверри в свою очередь обыграл в первом круге Эдди Маррея (6:4, 6:2, 6:2), а во втором Гоэля Монфиса (6:4, 6:4, 6:4).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победу одержал серб Новак Джокович, обыграв в финале Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).