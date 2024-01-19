Чесноков — о победе Рублёва в матче с Кордой на AO: Андрей начал здорово играть

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал победу Андрея Рублёва над Себастьяном Кордой в матче третьего круга Australian Open.

«Рублёв сейчас начал так здорово играть! Первый сет не оставил никаких шансов Корде. Очень важным был второй сет. Рублёв достаточно комфортно брал свою подачу, а Корда настроился после проигрыша в первом сете. Он очень хорошо подавал и двигался, ставил Рублёва в неудобные ситуации. Корда — очень хороший игрок. Если бы по сетам сложился счёт 1:1, игра бы могла быть совершенно другой. Рублёв ещё мог и проиграть третий сет. Но у Рублёва было больше шансов выиграть подачу Корды. Он невероятно остро играл. Очень хороший матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу представителя России. В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Рублёв сыграет с хозяином кортов, 10-й ракеткой мира Алексом де Минором.

Турнир завершится 28 января.