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Анна Блинкова уступила итальянке Паолини в третьем круге Australian Open

Анна Блинкова уступила итальянке Паолини в третьем круге Australian Open
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57-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2024. В матче третьего круга Блинкова уступила в двух сетах (6:7, 4:6) итальянской спортсменке Ясмине Паолини, находящейся в рейтинге WTA на 31-м месте.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Блинкова один раз подала навылет при одной двойной ошибке, допустила 25 невынужденных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. В статистике Паолини три выполненных эйса, одна двойная ошибка, 19 невынужденных и четыре выигранных брейк-пойнта из пяти.

Australian Open (ж). Турнирная сетка

В четвёртом круге Паолини встретится с 75-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской, которая ранее переиграла в трёх сетах (6:7, 6:1, 6:4) американку Слоан Стивенс (44-я строчка в рейтинге WTA).

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 06:15 МСК
Анна Блинкова
57
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 1 		3
7 7 		1
         
Ясмине Паолини
31
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
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