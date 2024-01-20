Анна Блинкова уступила итальянке Паолини в третьем круге Australian Open

57-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2024. В матче третьего круга Блинкова уступила в двух сетах (6:7, 4:6) итальянской спортсменке Ясмине Паолини, находящейся в рейтинге WTA на 31-м месте.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Блинкова один раз подала навылет при одной двойной ошибке, допустила 25 невынужденных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. В статистике Паолини три выполненных эйса, одна двойная ошибка, 19 невынужденных и четыре выигранных брейк-пойнта из пяти.

В четвёртом круге Паолини встретится с 75-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской, которая ранее переиграла в трёх сетах (6:7, 6:1, 6:4) американку Слоан Стивенс (44-я строчка в рейтинге WTA).