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Алькарас вышел в четвёртый круг AO-2024 с отказом соперника по ходу матча

Алькарас вышел в четвёртый круг AO-2024 с отказом соперника по ходу матча
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Вторая ракетка мира и второй номер посева на Australian Open — 2024 испанец Карлос Алькарас пробился в четвёртый круг турнира, победив в трёх сетах 140-ю ракетку мира китайца Цзюнчэн Шана (6:1, 6:1, 1:0 — отказ).

Алькарас за матч выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и 12 невынужденных, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Китайский теннисист ни разу не смог подать навылет при одной двойной ошибке, допустил 23 невынужденных ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

Australian Open (м). Турнирная сетка

В четвёртом круге Алькарас встретится с 60-й ракеткой мира сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, который ранее обыграл в пяти сетах посеянного на турнире под 24-м номером немца Ян-Леннарда Штруффа (6:4, 1:6, 7:6, 1:6, 7:6).

Australian Open (м). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 07:20 МСК
Цзюнчэн Шан
140
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
1 		1 0
6 		6 1
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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