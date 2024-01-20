Алькарас вышел в четвёртый круг AO-2024 с отказом соперника по ходу матча

Вторая ракетка мира и второй номер посева на Australian Open — 2024 испанец Карлос Алькарас пробился в четвёртый круг турнира, победив в трёх сетах 140-ю ракетку мира китайца Цзюнчэн Шана (6:1, 6:1, 1:0 — отказ).

Алькарас за матч выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и 12 невынужденных, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Китайский теннисист ни разу не смог подать навылет при одной двойной ошибке, допустил 23 невынужденных ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

В четвёртом круге Алькарас встретится с 60-й ракеткой мира сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем, который ранее обыграл в пяти сетах посеянного на турнире под 24-м номером немца Ян-Леннарда Штруффа (6:4, 1:6, 7:6, 1:6, 7:6).