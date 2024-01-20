Каспер Рууд завершил выступление на Australian Open — 2024 в 3-м круге

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Ныне 11-я ракетка мира Рууд (11) в третьем круге соревнований потерпел поражение от 22-й ракетки мира, представителя Великобритании Кэмерона Норри (19). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:4, 6:3 в пользу Норри. Продолжительность матча составила 3 часа 6 минут. Рууд 19 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 10. На счету Норри 11 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Норри в Мельбурне станет победитель матча Александр Зверев (Германия, 6) — Алекс Михельсен (США).