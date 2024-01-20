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Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала Australian Open, где сразится с Носковой

Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала Australian Open, где сразится с Носковой
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В матче третьего круга Свитолина (19) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 85-ю ракетку мира из Швейцарии Викторию Голубич. Встреча теннисисток продлилась 1 час 7 минут. Свитолина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Голубич один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей Свитолиной в Мельбурне станет 50-я ракетка мира, 19-летняя чешка Линда Носкова, которая ранее сенсационно одолела лидера рейтинга WTA Игу Свёнтек.

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 13:45 МСК
Элина Свитолина
23
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Виктория Голубич
85
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
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