Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала Australian Open, где сразится с Носковой
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.
В матче третьего круга Свитолина (19) со счётом 6:2, 6:3 обыграла 85-ю ракетку мира из Швейцарии Викторию Голубич. Встреча теннисисток продлилась 1 час 7 минут. Свитолина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Голубич один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующей соперницей Свитолиной в Мельбурне станет 50-я ракетка мира, 19-летняя чешка Линда Носкова, которая ранее сенсационно одолела лидера рейтинга WTA Игу Свёнтек.
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