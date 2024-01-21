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Мария Тимофеева уступила Марте Костюк в четвёртом круге Australian Open

Мария Тимофеева уступила Марте Костюк в четвёртом круге Australian Open
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170-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в женском одиночном разряде. В матче четвёртого круга (1/8 финала) Тимофеева проиграла в двух сетах украинской спортсменке Марте Костюк, находящейся в рейтинге WTA на 37-й строчке (2:6, 1:6).

Матч продлился 1 час 55 минут. Тимофеева допустила две двойных ошибки, не подав ни одного эйса, 19 раз ошиблась невынужденно и не воспользовалась ни одной из четырёх возможностей сделать брейк. Костюк выполнила одну подачу навылет при одной двойной ошибке и 13 невынужденных, и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Australian Open (ж). Турнирная сетка

В четвертьфинале Костюк сыграет с четвёртой ракеткой мира американской Кори Гауфф, которая ранее обыграла 69-ю в рейтинге WTA Магдалену Френх из Польши (6:1, 6:2).

Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 05:20 МСК
Марта Костюк
37
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Мария Тимофеева
170
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
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