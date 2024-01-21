Циципас уступил Фритцу в матче 4-го круга Открытого чемпионата Австралии
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступил американцу Тейлору Фритцу (12-я ракетка мира) в матче четвёртого круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии.
Поединок, продолжавшийся 3 часа 4 минуты, завершился победой спортсмена из США со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3. Фритц сделал 13 эйсов против 12 у Циципаса и допустил две двойные ошибки против семи у теннисиста из Греции.
Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 06:10 МСК
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|5
|6
|6
|
|7
|3
|3
7
Стефанос Циципас
С. Циципас
В четвертьфинальном матче Australian Open Фритц сыграет против первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича, в трёх сетах обыгравшего француза Адриана Маннарино (19-е место в рейтинге ATP) со счётом 6:0, 6:0, 6:3.
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