Циципас уступил Фритцу в матче 4-го круга Открытого чемпионата Австралии

Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступил американцу Тейлору Фритцу (12-я ракетка мира) в матче четвёртого круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии.

Поединок, продолжавшийся 3 часа 4 минуты, завершился победой спортсмена из США со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3. Фритц сделал 13 эйсов против 12 у Циципаса и допустил две двойные ошибки против семи у теннисиста из Греции.

В четвертьфинальном матче Australian Open Фритц сыграет против первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича, в трёх сетах обыгравшего француза Адриана Маннарино (19-е место в рейтинге ATP) со счётом 6:0, 6:0, 6:3.