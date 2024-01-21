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14-летняя экс-россиянка Ефремова с победы стартовала на юниорском Australian Open

14-летняя экс-россиянка Ефремова с победы стартовала на юниорском Australian Open
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14-летняя Ксения Ефремова, представляющая Францию, одержала победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юниоров.

Соперницей Ефремовой, получившей уайлд-кард от организаторов, стала пятая сеяная, 16-летняя Тереза Валентова из Чехии. Матч, продолжавшийся 1 час 43 минуты, завершился победой экс-россиянки со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Во втором круге Ефремова сыграет с Хаю Киноситой из Японии.

Напомним, Ксения Ефремова с девяти лет занимается в академии Патрика Муратоглу. В сентябре 2023 года теннисистка получила гражданство Франции. В конце года Ефремова впервые в карьере одержала победу во взрослом турнире ITF W15, который прошёл в Монастире (Тунис), обыграв немку Селину Даль — 7:6 (7:5), 6:0.

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