Ещё одна россиянка теперь выступает за Францию! Её курирует бывший тренер Серены

Совсем юная Ксения Ефремова сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать под флагом Франции. На новый статус 14-летней теннисистки указывает сайт ITF: там виднеется триколор – но не российский. Огласку кейс не получил, а французские спортивные издания пока молчат – всё-таки Ксения совсем юна, хотя и показывает фантастические для своего возраста результаты на турнирах серии ТЕ и юниорских ITF.

Ксения Ефремова Фото: из личного архива Ксении Ефремовой

Ефремовой было девять, когда она c мамой Юлией приехала в Монте-Карло из Москвы на тест в Академию Патрика Муратоглу. Там традиционно проводили отборочные недели, чтобы будущие звёзды стекались с разных уголков мира и демонстрировали умения. И, соответственно, боролись за места. Они проходят тестирование на физические, теннисные и умственные способности, а тренерский штаб наблюдает и принимает решение в течение этого срока: хотят ли они помочь таланту или нет. Их роль — увидеть и раскрыть потенциал теннисистки. В юной москвичке его разглядели.

И неудивительно: ведь когда трёхлетняя девочка впервые появилась на корте, мама поняла, что дочери суждено стать звездой. «Я решила, что пришло время поработать с ней, потому что в её глазах было так много страсти!». Когда-то такой же мечтой горела сама Ефремова-старшая: она была №285 WTA в одиночке и №193 – в паре, даже сыграла в первом круге квалификации на «Шлеме», но в 20 лет оставила карьеру ради семьи. И начала заниматься теннисным образованием детей. Усилиями местных тренеров они подготовили девочку к более серьёзной проверке – Академии Муратоглу.

Там Ксюша получила доступ к тренеру, коучу по фитнесу и медицинской команде. Тогда же ей предоставили финансовую поддержку по программе ChampSeed. Именно в такой системе росли Стефанос Циципас, Коко Гауфф и Алексей Попырин. «Ксения — невероятная спортсменка, — отмечал Муратоглу. — Она может сесть на шпагат, может станцевать, да всё что угодно».

Гармония в движениях — результат трепетного отношения её мамы к общим нагрузкам. Основным видом спорта дочери в детстве всегда была гимнастика. Часто она тренировалась по три часа в день, уделяя теннису лишь 60 минут. По её мнению, родители не должны убивать желание ребёнка работой лишь на теннисном корте. «Маленькой Ксения играла в теннис всего три раза в неделю, и я её не заставляла. Я работала с ней другими способами: были уроки танцев, плавания, английского языка, брейк-данса. Она была везде». Активное детство отразилось и на игре: на передвижении по корту, комбинационной игре и силе удара. По словам Муратоглу, её техника очень чиста, а игра агрессивна. Ей также присущ большой соревновательный дух.

Ксения Ефремова Фото: из личного архива Ксении Ефремовой

Сейчас в теннисных кругах девочку называют феноменом, а сам Муратоглу часто высказывается о её результатах в Сети, ведь за последнее время они становятся всё лучше и лучше: в 2022-м она взяла четыре грунтовых титула в юниорском туре ITF серии J4 и J5 в Касабланке и Рабате, а турнир серии «Мастерс» на ТЕ (Tennis Europe) до 14 лет в Монте-Карло стал для неё шестым. За год с 370-го места в мировом юниорском рейтинге ITF она поднялась на 154-е. А в российском рейтинге (или RTT) пока идёт первой в категории до 15 лет.

С Ефремовой занимаются француз Кевин Бумлиль, который тренировал китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь до её профессионального дебюта в WTA, и Пьер Де Броссе. А в последнее время к работе активно подключался брат Михаила Южного – Андрей. Сейчас Ефремовой 14 лет, но она уже получила признание профессионального мира, заключив спонсорские соглашения с Nike и Yonex. Да и в Академии она как своя: дарит торт и поздравляет с днём рождения Фабио Фоньини, спаррингует с Жереми Шарди, фотографируется с Даниилом Медведевым, Амандой Анисимовой, Маттео Берреттини, сам Новак Джокович подписан на её социальные страницы.

Ефремова-старшая говорит, что видит эту решимость в дочери каждый день во время тренировок и верит, что однажды она станет лучшей теннисисткой в мире. «Иногда, когда я злюсь и мне что-то не нравится во время занятий, я спрашиваю её: «Чего ты хочешь от тенниса?» И она отвечает мне: «Я хочу стать легендой». Для неё недостаточно стать номером один в мире».

Как и в случае с Варварой Грачёвой, которая ушла под французский флаг весной этого года, условия для получения гражданства жёсткие: ты должен пять лет жить во Франции, сдать экзамен по французскому языку на уровень не ниже B1 и получить международный сертификат TCF, а ещё не иметь судимости, но иметь действующий ВНЖ и доказательства финансовой состоятельности. Самое долгое в такой процедуре — формирование пакета документов, рассмотрение занимает разумные сроки.

Переход российских теннисисток в другие страны был, есть и будет – это мировая практика последних 50 лет. Мотивация у всех разная: кто-то это делает из-за удобств для получения визы или финансовой поддержки, кто-то – под давлением родителей или федераций. Президент ФТР Шамиль Тарпищев говорил об этом, когда дело касалось слухов о смене гражданства Мирры Андреевой.

«Это родители будут решать, а не Андреева, – говорил Тарпищев изданию ТАСС. – Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают – мы, федерация, ничего сделать тут не можем».