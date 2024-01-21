Дмитриева: Крейчикова здоровее и сильнее Андреевой — у Мирры ещё не ушло детство

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала поражение 16-летней россиянки Мирры Андреевой в четвёртом круге Australian Open.

«Во втором и третьем сете ощущалось, что физически Крейчикова просто сильнее и здоровее Андреевой. Мирре пока ещё трудно справляться с такой мощью и скоростью. Она искала варианты, но Крейчикова очень мощно подавала и вела игру. Просто детство ещё не ушло — надо крепнуть и взрослеть», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии Андреева, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой (11-я ракетка мира) со счётом 6:4, 3:6, 2:6.