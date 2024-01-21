Янчук: эффект юности и внезапного восхождения Андреевой не может быть бесконечным

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Мирры Андреевой от Барборы Крейчиковой в матче четвёртого круга Australian Open.

«Эффект юности и внезапного восхождения не может быть бесконечным. Просто к ней начинают достойно готовиться, как к игроку высокого уровня. Играть с Миррой для многих в новинку. Также многие робеют, потому что она вроде бы юная, но играть-то умеет.

Крейчикова — это состоявшийся и опытный игрок. Она играет с полной ответственностью. А Андрееву начинают встречать по-настоящему. Те, кто с ней играет в полную силу, имеют шансы выиграть. Мирре ещё придётся много трудиться. В будущем не будут давать так легко розыгрыши, как до сих пор. Андреева будет прибавлять в классе и опыте, но на это потребуется время», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.