Свищёв: то, что украинка Котляр пожала руку россиянке, говорит о её культурном воспитании

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв оценил резонансный инцидент на юниорском Открытом чемпионате Австралии – 2024, в котором украинка Елизавета Котляр пожала руку россиянке Владе Минчевой после поражения.

«Как мне кажется, произошедшее на корте — это обычная практика среди спортсменов, когда они оказывают друг другу своё уважение, и неважно, кто из них проиграл или выиграл. Это те самые традиции в спорте, которые вырабатывались десятилетиями, а то и столетиями.

Котляр совершила довольно обычный поступок, который говорит о её культурном воспитании и служит примером для взрослых спортсменов и чиновников, как нужно себя вести, и из которого раздули очередную громкую историю. Давление на родителей, заявление Федерации тенниса Украины — чего мы только не услышали», — приводит слова Свищёва RT.