Рублёв ударил ракетку о колено после ошибки на тай-брейке в матче с де Минором

В эти минуты продолжается поединок четвёртого круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису. Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге ATP, борется за выход в четвертьфинал с 10-й ракеткой мира Алексом де Минором (Австралия).

В третьем сете во время ошибки на тай-брейке Рублёв ударил ракетку о колено. Сет закончился победой де Минора — 7:6 (7:4), в результате чего австралиец смог выйти вперёд в поединке.

Фото: Кадр из трансляции матча Алекс де Минор — Андрей Рублёв

Матч за выход в четвертьфинал Australian Open проходит на арене Рода Лэйвера, после трёх сетов Алекс де Минор ведёт в счёте 2:1 (4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). В матче 1/4 финала победитель встретится с итальянцем Янником Синнером, занимающим четвёртое место в рейтинге ATP.