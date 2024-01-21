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Дмитриева: Рублёв изумительно вёл себя с де Минором, но Алекс хорошо сопротивлялся

Дмитриева: Рублёв изумительно вёл себя с де Минором, но Алекс хорошо сопротивлялся
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу россиянина Андрея Рублёва над австралийцем Алексом де Минором в четвёртом круге Australian Open.

«Тяжелейший матч у Рублёва получился с де Минором. Алекс очень хорошо сопротивлялся, брал сумасшедшие мячи в середине матча. Андрей был выдержанным, изумительно себя вёл. Его атакующие удары деморализовали де Минора. В четвёртом сете он был уже не так активен, поэтому Андрей относительно просто взял подачу соперника и сравнял счёт. В пятом сете Рублёв доминировал, уже шансов у де Минора не было.

Мы волновались, что Андрей тоже устанет, потому что нагрузка была феноменальная. Это очень ценная и тяжелая, но заслуженная победа. Впереди Синнер, который очень хорош. Понятно, что Андрей устал, но мы видели, что он боец», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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