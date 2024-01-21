Australian Open — 2024, мужчины: результаты матчей 21 января

Сегодня, 21 января, прошёл восьмой день Открытого чемпионата Австралии — 2024. Были сыграны первые матчи четвёртого круга соревнований. В мужской сетке в четвертьфинал пробился россиянин Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, который в сложнейшем матче обыграл десятую ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Другой российский теннисист, Карен Хачанов (15), своё выступление на турнире закончил.

Australian Open — 2024. Результаты матчей 21 января. Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 19) — 6:0, 6:0, 6:3

Тейлор Фритц (США, 12) — Стефанос Циципас (Греция, 7) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3

Янник Синнер (Италия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:4, 7:5, 6:3

Андрей Рублёв (Россия, 5) — Алекс де Минор (Австралия, 10) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0