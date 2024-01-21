Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 21 января

Сегодня, 21 января, в Мельбурне прошёл восьмой день Открытого чемпионата Австралии — 2024. Были сыграны первые матчи четвёртого круга соревнований. Российские теннисистки Мария Тимофеева, квалифаер соревнований, и Мирра Андреева, 47-я ракетка мира, не смогли пробиться в четвертьфинал турнира.

Australian Open — 2024. Результаты матчей 21 января. Женщины

Кори Гауфф (США, 4) — Магдалена Френх (Польша) — 6:1, 6:2

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Аманда Анисимова (США, SR) — 6:3, 6:2

Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия, Q) — 6:2, 6:1

Барбора Крейчикова (Чехия, 11) — Мирра Андреева (Россия) — 4:6, 6:3, 6:2

В понедельник, 22 января, определятся все участницы четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии.