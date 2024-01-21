Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 22 января

В понедельник, 22 января, в Мельбурне пройдёт девятый день Открытого чемпионата Австралии — 2024. Будут сыграны матчи четвёртого круга в мужской сетке соревнований.
За выход в четвертьфинал турнира поборется российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира. Его соперником будет 69-я ракетка мира из Португалии Нуну Боргес. Встреча начнётся около 5:30 мск.
Australian Open — 2024. Расписание матчей 22 января
Мужчины. Четвёртый круг
5:30
Нуну Боргес (Португалия) — Даниил Медведев (Россия, 3)
7:00
Артур Казо (Франция, WC) — Хуберт Хуркач (Польша, 9)
8:00
Александр Зверев (Германия, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания, 19)
11:00
Миомир Кецманович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
Отметим, что «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн трансляцию матча Даниила Медведева и Нуну Боргеса.