Элина Свитолина покинула Australian Open, отказавшись продолжать матч с Линдой Носковой

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась продолжать матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии с представительницей Чехии Линдой Носковой и покинула турнир.

Представительница Украины снялась с матча из-за проблем со спиной уже после третьего гейма. Теннисистки провели на корте 24 минуты. Все три сыгранных гейма Свитолина проиграла. Элина не сделала ни одного эйса, ни совершила ни одной двойной ошибки, однако в пассиве Элины целых шесть невынужденных ошибок.

В активе Носковой один эйс, а также один реализованный брейк-поинт из двух. В четвертьфинале турнира чешка сыграет с Даяной Ястремской, также представляющей Украину.

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.