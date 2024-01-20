Свитолина: мне кажется, Линда Носкова будет фавориткой в нашем матче, мне нечего терять

Украинская теннисистка Элина Свитолина, 23-я ракетка мира, высказалась о своём предстоящем мачте четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии с чешкой Линдой Носковой, которая ранее обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек.

«Конечно, Линда показала отличный результат. Я немного посмотрела их матч, пока ждала своего. Она здорово била по мячу. В конце концов, победа над такой соперницей, как Ига, на турнире «Большого шлема» требует многого. Она отличный игрок. Когда я только возвращалась, я играла на турнире в Португалии, и она тоже там была. Сейчас мы в четвёртом круге «Шлема», здорово видеть, как мы прогрессируем, показывая хороший теннис. Мне кажется, она тоже возвращалась после травмы или чего-то другого.

Будет хороший матч, ещё одно испытание для меня. Она молодой игрок, но победа над первой ракеткой мира усиливает давление на неё. Мне кажется, она будет фавориткой, так что мне нечего терять. Для меня это просто ещё одна возможность сыграть в четвёртом круге. Жду с нетерпением. Теперь постараюсь восстановиться и подготовиться к этому матчу», — сказала Свитолина на пресс-конференции.