Определилась соперница Анны Калинской в четвертьфинале Australian Open

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с 15-й ракеткой мира представительницей Китая Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Циньвэнь одержала победу над французской теннисисткой Осеан Доден (95-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу китайской спортсменки. Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту.

Напомним, женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 продлится до 27 января. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в четвертьфинале Australian Open — 2024 сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.