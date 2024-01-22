Определилась соперница Анны Калинской в четвертьфинале Australian Open
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75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с 15-й ракеткой мира представительницей Китая Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.
В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Циньвэнь одержала победу над французской теннисисткой Осеан Доден (95-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу китайской спортсменки. Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту.
Напомним, женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 продлится до 27 января. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в четвертьфинале Australian Open — 2024 сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.
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