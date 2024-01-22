Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определилась соперница Анны Калинской в четвертьфинале Australian Open

Определилась соперница Анны Калинской в четвертьфинале Australian Open
Комментарии

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с 15-й ракеткой мира представительницей Китая Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

В четвёртом круге соревнований в Мельбурне Циньвэнь одержала победу над французской теннисисткой Осеан Доден (95-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу китайской спортсменки. Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту.

Напомним, женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 продлится до 27 января. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в четвертьфинале Australian Open — 2024 сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Australian Open (ж). 4-й круг
22 января 2024, понедельник. 13:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Осеан Доден
95
Франция
Осеан Доден
О. Доден
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android