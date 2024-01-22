Известны все участницы 1/4 финала в женском одиночном разряде AO-2024

В понедельник, 22 января, определились все участницы четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Австралии по теннису — 2024 в женском одиночном разряде. В отличие от мужского турнира, в топ-8 которого вошли только сеяные игроки, в восьмёрке лучших женского одиночного разряда четыре несеяные теннисистки, одна из которых начинала свой турнирный путь через квалификацию.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфинальными парами:

23 января

3:00 мск Анна Калинская (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12);

5:00 мск Марта Костюк (Украина) — Кори Гауфф (США, 4);

11:00 мск Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

24 января

3:00 мск Линда Носкова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина, Q).

Напомним, призовой фонд Australian Open — 2024 составляет более $ 58 млн.