Анна Калинская рассказала, что ей больше всего нравится в Австралии

75-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская, которая пробилась в четвертьфинал Australian Open, рассказала, что ей больше всего нравится в Австралии.

«Болельщики очень нравятся. Они очень увлечены теннисом. Так много людей приходит посмотреть матчи. Они поддерживают обоих игроков. Играть здесь нечто особенное. Да и погода, мне повезло с погодой. Мне это нравится», — сказала Калинская на пресс-конференции.

За выход в полуфинал турнира Калинская встретится с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.

Женский турнир Открытого чемпионата Австралии продлится до 27 января. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира, представительница Беларуси теннисистка Арина Соболенко.