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Кори Гауфф обыграла Марту Костюк и стала первой полуфиналисткой Australian Open

Кори Гауфф обыграла Марту Костюк и стала первой полуфиналисткой Australian Open
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Американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая четвёртое место мирового рейтинга, стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии, одолев в четвертьфинальном матче представительницу Украины Марту Костюк 7:6 (8:6); 6:7 (3:7); 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 3 часа 9 минут. Гауфф один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 22. На счету Костюк два эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В полуфинальном матче Australian Open Кори Гауфф встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 05:10 МСК
Марта Костюк
37
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		7 7 2
7 8 		6 3 6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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