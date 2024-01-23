Селиваненко: Синнер сыграл надёжнее в каждом элементе и превзошёл Рублёва

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в 1/4 финала Australian Open — 2024.

«Янник сыграл надёжнее в каждом элементе и превзошёл Андрея. Рублёв обидно упустил второй сет, ведя на тай-брейке с относительно большим преимуществом. Если посмотреть на длинные розыгрыши, когда они играли в сумасшедшем темпе, то Янник чуть-чуть, но переигрывал Андрея. Чтобы противостоять сейчас Синнеру, надо играть на максимум, что не получилось у Рублёва. Янник сыграл лучше», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 23 января, в четвертьфинальном матче представитель России уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В полуфинале Синнер встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Рублёв завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2024.