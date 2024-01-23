Кафельников: хоть Рублёв и проиграл Синнеру, но по отдаче к Андрею нет никаких претензий

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выступление российского теннисиста Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале, но по отдаче и тому, как он выложился, претензий никаких нет. Причины в таком случае искать глупо. Это такой уровень, где мелкие нюансы имеют большое значение. В этих нюансах Синнер был лучше», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 23 января, в четвертьфинальном матче представитель России уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В полуфинале Синнер встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Рублёв завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2024.