Янчук: Синнер оказался стабильнее в матче с Рублёвым, с Андреем было что-то не так

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выступление российского теннисиста Андрея Рублёва в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«С Андреем было что-то не так. Весь матч игра была равной и напряжённой, но статистика работала в пользу Синнера. Он был более удачливым в этой встрече. Ну и где-то не повезло Андрею. Может, на тай-брейке он даже смягчил немного свою игру. Чуть-чуть Андрея отделяло от победы. Синнер действовал более чётко, переигрывал Андрея в некоторых местах. Но не могу сказать, что у Янника было преимущество. Синнер оказался стабильнее в этом матче и мастерства оказалось у него побольше», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 23 января, в четвертьфинальном матче представитель России уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В полуфинале Синнер встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Рублёв завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2024.